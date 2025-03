Das Anleinen ist in Wolmirtsedt derzeit Pflicht, nicht jeder hält sich aber daran. Es drohen hohe Strafen und eine Gefahr für Hunde.

Hohe Strafen und Gefahr droht: In Wolmirstedt gehören Hunde an die Leine

An der Leine zu laufen, lernen Hunde bei Remo Röhr von den Hundefreunden Elbe-Heide.

Wolmirstedt. - Wer mit seinem Vierbeiner derzeit in und um Wolmirstedt unterwegs ist, muss diesen jetzt an die Leine legen. Zwar besteht in Sachsen-Anhalt normalerweise keine allgemeine Leinenpflicht für Hunde, doch aktuell greift hier eine Sonderregelung.