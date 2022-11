Höhere Kosten: Gebühren steigen in der Niederen Börde deutlich

Die Friedhofsgebühren in der Niederen Börde werden im Jahr 2023 kräftig steigen. Bedenken gegen die Erhöhung hat der Gemeinderat überstimmt.

Nun ist es in Sack und Tüten: Die Gebühren für die Friedhöfe in der Niederen Börde wurden neu kalkuliert und werden mit dem kommenden Jahr kräftig ansteigen.

Dahlenwarsleben - Der Friedhof von Klein Ammensleben liegt auf dem Pfingstberg am Ortsrand. Kaum Lärm zerstört die Idylle, die diesen stillen Ort umgibt. Keine Menschenseele ist anzutreffen – es mag an dem nasskalten Novemberwetter liegen oder aber an der Mittagszeit.