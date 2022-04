Im Barleber E-Werk entstehen seniorengerechte Wohnungen

Das ehemalige Elektrizitätswerk in der Burgenser Straße in Barleben könnte bald wieder auferstehen.

Das E-Werk in der Burgenser Straße gibt es nicht mehr, doch bald soll hier ein neues Gebäude ganz ähnlich dem alten entstehen.

Barleben - Das ehemalige Elektrizitätswerk in der Burgenser Straße in Barleben könnte bald wieder auferstehen. Seit dem vergangenen Jahr erinnert zwar nur eine Baugrube an das geschichtsträchtige Haus. Doch geht es nach dem Investor, soll hier bald ein neues Gebäude entstehen, das sich im Wesentlichen kaum von seinem Vorgängerbau unterscheidet.