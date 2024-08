Norman Girmann (l.) und Swen Pazina (r.) verabschieden Peter Hugo in den Ruhestand.

Wolmirstedt. - Peter Hugo gilt als besonnen, extrem fachkundig und verlässlich. Das bescheinigt Vorstandskollege Swen Pazina in der Abschiedsrede für seinen Mitstreiter. Beide bildeten zwölf Jahre den Vorstand des Bodelschwingh-Hauses, Peter Hugo geht nun in den Ruhestand. Doch eines treibt ihn weiterhin um: Dass Sachsen-Anhalts Landesregierung einen Rahmenvertrag gekündigt hat. Das sei ein herber Einschnitt in die Zukunft des Bodelschwingh-Hauses.