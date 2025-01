Wolmirstedt. - Im Zehngeschosser in der Samsweger Straße brannten in der Nacht zum Sonntag, 19. Januar, Prospekte. Das Feuer ging glücklicherweise nicht auf den Fahrstuhl über. Sonntagvormittag ging ein Sperrmüllhaufen neben dem Wohnhaus am Bahnhof in Flammen auf. Beide Brände hätten böse ausgehen können, in beiden Fällen wird von Brandstiftung ausgegangen. Und dann sind da noch die Brände vom Dreikönigstag. Die Polizei hat in Wolmirstedt gut zu tun. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

