Immer wieder Sachbeschädigungen am Ebendorfer Steinbruch

Die Steilwände am Steinbruch Ebendorf sind mit Zäunen gesichert. An der rechten Wand fehlt bereits wieder ein Zaunfeld.

Ebendorf - Wenn man von Ebendorf in Richtung des Ostfalenparks fährt, kommt man auch unweigerlich am Steinbruch von Ebendorf vorbei. Der ehemalige Tagebau an der Barleber Straße ist schon seit vielen Jahren geflutet und gilt als beliebtes Ausflugsziel in der Region. Allerdings ist hier baden streng verboten. Zu groß ist die Gefahr, sich schwer zu verletzen. Um die Unterhaltung kümmert sich seit einiger Zeit der Kultur- und Geschichtsverein von Ebendorf. Dessen Mitglieder sind genervt. Immer wieder kommt es zu mutwilligen Sachbeschädigungen. Nun fordert der Verein Lösungen und erhofft sich dabei Hilfe von Gemeinde und Polizei.