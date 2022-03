Impfzentrum öffnet in Wolmirstedt - Termine sind knapp

Wolmirstedt - Der Ansturm auf die Hausarztpraxen und Impfzentren wächst. Immer mehr Menschen wollen den Piks gegen Corona, manche zum ersten Mal, andere streben die Booster-Impfung an. In Wolmirstedt bleibt derzeit nur der Gang zum Hausarzt, das dezentrale Impfzentrum in der Halle der Freundschaft ist schon lange wieder geschlossen. Doch inzwischen gibt es für die Wolmirstedter wieder einen winzigen Hoffnungsschimmer. Der Landkreis richtet im Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes in der Heinrich-Heine-Straße erneut ein dezentrales Impfzentrum ein. Dort wird jeweils donnerstags von 12 bis 18 Uhr ein Impfteam vor Ort sein. Doch das ist kaum mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.