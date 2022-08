In Europa einzigartig - in Elbe-Heide beginnt die Internet-Zukunft

Der Point of Presence steht seit Dienstag auf der Wiese hinter der Elbe-Ohre-Halle, in unmittelbarer Nähe zur Verwaltung der Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Rogätz/Zielitz - Ruhig hängt das kleine Häuschen am Kranhaken, als es am gestrigen Dienstag vor dem Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde an die richtige Stelle gehoben wird. „Damit sind in der Verbandsgemeinde nun alle Verteilerstationen aufgestellt“, so Thomas Schmette, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Elbe-Heide.