Auf dem Wolmirstedter Burgberg wird es in diesem Jahr kein Osterfeuer geben, zwei andere Traditionsfeuer werden jedoch entzündet.

In Farsleben und Elbeu gibt es Osterfeuer

Osterfeuer in Wolmirstedt

In Farsleben wird das Feuer in der großen Feuerschale entzündet.

Wolmirstedt. - Osterfeuer haben eine lange Tradition und werden auch in zwei Wolmirstedter Ortsteilen entzündet. Dazu gibt es Musik, Essen und reichlich Getränke. Zu diesen Zeiten geht's los:

Osterfeuer in Farsleben

Die Farsleber Feuerwehr lädt am Gründonnerstag, 28. März, um 18 Uhr auf den Hof ihres neuen Feuerwehrgerätehauses ein. Zuvor startet um 18 Uhr ein Fackelumzug an der Pension Horstmann. Der wird begleitet von einer Schalmeienkapelle und führt zum Osterfeuer am Feuerwehrgerätehaus. Dort gibt es neben einem Feuer auch reichlich Speisen und Getränke.

Osterfeuer beim Kanuverein in Elbeu

Der Wolmirstedter Kanuverein will sein Osterfeuer am Ostersonnabend am Elbeuer Bootshaus entzünden. Am 30. März gibt es ab 18 Uhr Feuer, Speisen, Getränke und Live-Musik. Diesmal spielen drei Bands: Stevvox, Lilly-Family und Brodcast.

Stevvox und Lilly-Family haben bereits im vergangenen Jahr gespielt, nun gesellt sich auch noch die Brodcast dazu. Das ist eine Musikschulband unter der Leitung des Musikschullehrers Michael Brod, die bereits beim Stadtfest die Bühne gerockt hat.

Kein Osterfeuer auf dem Burgberg

Das Osterfeuer auf dem Wolmirstedter Burgberg fällt in diesem Jahr aus. Der Feuerwehrförderverein der Wolmirstedter Feuerwehr sieht sich derzeit personell nicht in der Lage, so eine Großveranstaltung zu stemmen.

In diesem Verein sind vor allem Feuerwehrleute organisiert, die in allererster Linie den aktiven Dienst sicherstellen müssen. Dazu zählen regelmäßige Ausbildungen und Einsätze. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleite sind rund um die Uhr einsatzbereit, sieben Tage die Woche, 24 Stunden.

Die Aufgaben der Feuerwehr

Sie rücken aus, sobald der Pieper und die Sirene rufen, löschen Brände, helfen, die Folgen von Autounfällen zu beseitigen, leisten Tragehilfe für den Rettungsdienst, öffnen Türen, wenn hilflose Pasonen dahinter vermutet werden, beseitigen Sturmschäden, retten Katzen und mehr.

Um die Feuerwehr in ihrer Arbeit zu unterstützen, würde sich der Feuerwehrförderverein über neue Mitglieder freuen. Dazu ist es nicht erforderlich, in der aktiven Wehr mitzuarbeiten.

Glindenberg setzt auf Maifeuer

In Glindenberg gibt es kein Osterfeuer. Die Glindenberger Ortswehr und der Feuerwehrverein haben sich einer anderen Tradition verschrieben. Die Glindenberger Feuerwehrleute entzünden stattdessen traditionell am 30. April ein Maifeuer auf dem Festplatz der Sandkuhle. Das wird es auch in diesem Jahr geben.