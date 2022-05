In Loitsche lernen Kinder das Programmieren

Loitsche - In wenigen Tagen beginnen die Winterferien. Für diese Zeit hat Sandra Kirchmann, Jugendkoordinatorin in der Verbandsgemeinde, wieder ein Programm zusammengestellt. Neben Workshop und Dorfrallye gibt es in den Ferien einen besonderen Kurs: In der Werk- und Kulturscheune in Loitsche können interessierte Schüler das Programmieren erlernen.