Als eines der ersten im Land eröffnet das Freibad schon jetzt die Badesaison. So hoch sind die Preise in diesem Jahr und mit diesen Neuerungen schwimmt es sich 2025 im Kalibad noch besser.

Zielitz. - Wenn das Kalibad in Zielitz jährlich am letzten Aprilwochenende eröffnet, bestellt Schwimmmeister Thomas Metje das Sommerwetter gleich mit. So auch am vergangenen Sonnabend, als das Freibad in seine Badesaison gestartet ist. Während andere Freibäder aber erst Mitte Mai die Türen öffnen, geht der Sommer in Zielitz schon früher los. Dabei warten auch einige Veränderungen auf die Besucher.