Mit heißem Kaffee fing alles an – jetzt schaffen zwei Magdeburger einen Treffpunkt für Bedürftige. Der FCM-Fanclub „Problembären mit Herz“ will helfen, wo sonst kaum jemand hinschaut.

Eine neue Anlaufstelle für Obdachlose und Bedürftige gibt es mit dem FCM-Fanclub "Problembären mit Herz" in Magdeburg.

Magdeburg. - Es herrscht großes Getümmel vor der Tür in der Liebknechtstraße 52. Drinnen stapeln sich Tüten und Kisten, draußen werden fleißig Namen in eine Liste eingetragen. Dazwischen blitzen immer wieder blaue T-Shirts mit rundem, blau-weißem Emblem hervor, auf denen sich ein Teddybär befindet. „Problembären mit Herz“ prangt darüber. Es handelt sich um einen Fanclub des 1. FC Magdeburg, besser gesagt um einen Verein, der sich seit einigen Monaten für bedürftige und obdachlose Menschen in Magdeburg einsetzt.