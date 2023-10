Die Intel-Ansiedlung in Magdeburg wirft auch Fragen in Wolmirstedt auf, zum Beispiel: Wo können die Mitarbeiter wohnen? Die Suche nach Antworten hat begonnen.

Intel und Bauland in Wolmirstedt: Die Investoren kommen

Richtfest in der Schwimmbadstraße 9: Landrat Martin Stichnoth (v.l.), Anwalt Holger Stahlknecht, Bauplaner Jeannette und Thoralf Schmitt sowie Investor Dirk Zieglschmid stoßen an. Noch ist unklar, ob die neun Wohnungen verkauft oder vermietet werden.

Wolmirstedt - Intel will in Magdeburg produzieren, braucht dazu Flächen auch in Wanzleben und im Sülzetal. Insgesamt eintausend Hektar. Das amerikanische Halbleiterunternehmen investiert 30 Milliarden Euro, wird mit 9,9 Milliarden Euro vom Bund gefördert.