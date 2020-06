Der Breitbandausbau in der Niederen Börde schreitet voran, trotz der coronabedingten Verzögerungen.

Groß Ammensleben l Wie Ina Stimpel von der Gemeindeverwaltung gegenüber der Volksstimme berichtet, werden aktuell unter anderem die Überlandleitungen von Vahldorf nach Samswegen gebaut. Auch zwischen Samswegen und Jersleben sind Arbeiter gerade dabei, die Lehrrohre zu verlegen.

In Jersleben wird Anfang 2021 begonnen

Unter dessen gehen auch die Arbeiten in Groß Ammensleben weiter. Hier werden weitere Straßen mit Leerrohren versorgt. Auch in Vahldorf wird mittlerweile gebuddelt. Seit Mai werden hier Gräben ausgehoben und Lehrrohrsysteme verlegt. Für Meseberg und Samswegen verspricht Ina Stimpel den Baubeginn noch für dieses Jahr. Die Einwohner von Jersleben müssen sich dagegen noch bis 2021 gedulden. Der Baubeginn ist hier für Jahresanfang gesetzt.

In den Ortschaften Dahlenwarsleben Gersdorf und Klein Ammensleben sind die Bautätigkeiten dagegen abgeschlossen. Hier werden im Sommer die Glasfaserkabel in die bereits verlegten Lehrrohrsysteme eingeblasen.

Abgesehen von den letztgenannten Orten können sich Bürger weiterhin für das kommunale Glasfasernetz anmelden. So wurde beispielsweise in Groß Ammensleben noch immer nicht die erforderliche Quote von 47 Prozent erreicht. Bisher haben sich nur 27,5 Prozent der Haushalte einen Anschluss vertraglich gesichert. Auch in Samswegen haben sich ähnlich viel Haushalte angemeldet, „Jersleben hat es mit etwas mehr als 46 Prozent fast geschafft“, informierte Stimpel weiter. Demnach liege die Durchschnittsquote in der Gemeinde aktuell bei 44,77 Prozent. „Das ist das, was am Ende zählt, um bauen zu können. Da fehlen nur wenige Prozent. Das bekommen wir hin“, ist die Fachdienstleiterin zuversichtlich.

In zwei Cluster aufgeteilt

Das künftige kommunale Breitbandnetz für schnelle Internetverbindungen ist in der Niederen Börde in zwei Cluster aufgeteilt. Einer umfasst jene Ortschaften südlich des Mittellandkanals, das andere umfasst Dörfer nördlich der Wasserstraße. Beide Cluster werden mit je einem sogenannten PoP, einem Point of Presence, ausgestattet. Ein PoP bildet das Zentrum eines Glasfasernetzes, das in seiner Funktion vergleichbar mit den Hauptverteilern von Kupfernetzen ist. Von dort aus erhalten alle im Anschlussgebiet befindlichen Haushalte ihre Glasfaseranbindung. Für den Cluster südlich des Kanals war der PoP-Standort in Klein Ammensleben festgelegt worden. Der Cluster nördlich des Kanals hat seinen Hauptverteiler in Vahldorf erhalten.