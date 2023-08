Irish Travellers sind aktuell in der Börde unterwegs. Gerade mit jungen Männern kommt es zu Problemen. Unter anderem in Colbitz, beim Campingplatz. Und in Barleben, wo Hotelzimmer verwüstet und die Zeche geprellt wurde. Die Polizei stellte mehrere Verkehrsverstöße fest.

Der Campingplatz in Colbitz ist nicht der erste in Sachsen-Anhalt, der mit Problemen durch Irish Travellers zu ringen hat. Im vergangenen Jahr soll etwa Wolmirsleben Schauplatz ausufernder Partys gewesen sein.

Barleben/Colbitz - Die Besucherparkplätze vor dem Gelände des Zeltplatzes „Heide Camp“ bei Colbitz sind am Dienstagvormittag überfüllt. Alle hier abgestellten Autos sind in Großbritannien angemeldet. Darauf verweisen die gelben Nummernschilder. Hier hat kein weiteres Auto mehr Platz.

„Jetzt sind es schon weniger“, sagt eine Dame an der Rezeption des Campingplatzes. „Insgesamt hatten wir 140 Wohnwagen von den Leuten hier – bei insgesamt 250 Stellplätzen für Urlaubscamper. Es war richtig voll, wir hatten viel zu tun“, erzählt die Frau.

Doch über etwaige Vorkommnisse der vergangenen Wochen mit den sogenannten Irish Travellers möchte sie nicht reden und verweist auf die Platzleitung. Am Dienstagvormittag war es zudem nicht möglich, mit Angehörigen der Travellers ins Gespräch zu kommen – Betreten des Campingplatzes erst nach Rücksprache mit der Leitung, sagt die Dame an der Rezeption.

Anwohner wegen Irish Travellers auf Campingplatz verärgert

Am Nachmittag lehnte die Leitung ein Gespräch ab und beendete das Telefonat, bevor die Volksstimme etwaige Fragen an sie richten konnte. Ein Besuch der Travellers auf dem Campingplatz war dementsprechend auch am Nachmittag nicht möglich.

In Colbitz und Umgebung scheint es immer wieder Konflikte mit Angehörigen der Iren zu geben. „Die sind nicht das erste Mal hier und sorgen für mächtig Ärger“, sagt ein Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Nun gebe es wieder Stress, und das seit mehreren Wochen schon. Doch will er die Angehörigen der Irish Travellers nicht über einen Kamm scheren. „Die Älteren scheinen in Ordnung zu sein. Es sind die jungen Leute, die negativ auffallen.“ Etwas, das später von anderen Zeugen bestätigt wird.

Der Anwohner selbst hätte negative Erfahrungen gesammelt, hätte sogar um sein Leben gefürchtet. „Die fahren wir die Säue“, erzählt der Mann. „Ich wurde beinahe umgefahren.“

Polizeikontrollen in der Börde: Dreimal Fahren ohne Führerschein

Es sei erst vor wenigen Tagen passiert, als er mit seinem Sportrad den Fahrradweg entlang der Bundesstraße 189 in Richtung Wolmirstedt befuhr. In Höhe des Chausseehauses sei ihm die Vorfahrt von einem Auto genommen worden, das auf die A14 wollte. „Der Fahrer ist durch die ganze Kurve gedriftet – mit rauchenden und quietschenden Reifen. Die haben einfach keine Rücksicht genommen“, macht der Colbitzer seinem Ärger Luft. Und das sei kein Einzelfall gewesen. „Diese Leute fallen vor allem durch ihre rücksichtslose Fahrweise auf.“

Das ist auch der Polizei bekannt. „Wir haben unsere Kontrollen in Colbitz seit einigen Wochen verstärkt“, sagt Martin Klinge, Pressesprecher des Polizeireviers Börde. „Die Irish Travellers sind eine Personengruppe ohne festen Wohnsitz. Seit Ende Juli sind sie im Heide Camp in Colbitz. Seitdem haben wir in dem Bereich die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen verschärft.“

Es seien mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. „Wobei wir da die Entwicklung des Messfilms abwarten müssen – wir können nicht sagen, ob das auf die Irish Travellers zurückfällt.“ Zudem seien dreimal Fahrer ohne Führerschein erwischt sowie einmal Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt worden.

„Wir hatten am Wochenende wieder intensive Kontrollen, konnten aber seit der erhöhten Polizeipräsenz keine Verstöße mehr feststellen“, so Klinge. „Es zeigt sich, dass die erhöhte Polizeipräsenz Wirkung hat.“

Es ist nicht das erste Jahr, in dem die Travellers in der Börde unterwegs sind. Im vergangenen Jahr kam es etwa in Wolmirsleben zu Problemen. „Sie kommen in der Regel einmal im Jahr her“, sagt Klinge.

Zeche in einem Hotel in Barleben geprellt

Doch nicht nur auf Campingplatzen sorgen die Travellers laut Augenzeugen für Trubel. „Wir hatten in den vergangenen zwei Wochen mehrere Reservierungen auf den gleichen Nachnamen, haben uns aber nichts dabei gedacht, weil wir häufig englische und irische Gäste haben“, sagt Max Bertram, Geschäftsführer vom Hotel Sachsen-Anhalt in Barleben.

„Nach der Abreise haben wir gesehen, dass die Zimmer in einem ganz miesen Zustand hinterlassen wurden. Da waren kaputte Gläser, Flaschen und anderes. Dieses Wochenende gab es dann wieder 20 Zimmerreservierungen. Und die haben sich wieder unter aller Sau aufgeführt. Wir hatten mehrere Zechprellereien und versuchte Zechprellereien.“

Autos mit Kennzeichen aus dem Vereinigten Königsreich vor dem Campingplatz „Heide Camp“ in Colbitz. Dort kam es in den vergangnen Wochen zu Problemen mit Irish Travellers. Foto: Sebastian Pötzsch

Generell würde das Hotel bei ausländischen Gästen Vorkasse nehmen. „Das haben wir dann auch an der Bar gemacht, aber es gab immer wieder Versuche, uns auszutricksen und an kostenlose Getränke zu kommen.“ Etwa 90 Leute seien im Haus gewesen, berichtet Bertram. „Und wieder waren die Zimmer in einem desolaten Zustand. Und sie wollten wieder nicht zahlen.“

Als dann vorgestern erneut Buchungen kamen, meist persönlich vor Ort oder übers Internet, hätte das Hotel nicht einfach wieder Zimmer an die Iren vermietet. „Ich hab mich umgehört, wie es andere Hoteliers handhaben. Die meisten nehmen eine Kaution, in der Regel 500 Euro. Das haben wir ihnen dann am Montagabend angeboten, das wollten sie aber nicht.“

Die Hotelmitarbeiter hätten dann die Türen verriegelt. „Da waren schon üble Typen mit dabei.“ Insgesamt hätte das Hotel Schlimmeres abwenden können. „Wir hatten drei unbezahlte Zimmer, etwa ein Schaden von 300 Euro“, sagt Bertram.

Iren in der Börde unterwegs: Vor allem junge Männer fallen negativ auf

Der Hotelier bestätigt, dass es auch bei ihm längst nicht alle Irish Travellers waren, die Probleme bereiteten. „Unsere Gäste waren zwischen Mitte 20 und Mitte 30 und haben einfach richtig Party gemacht.“

Es sei nicht das erste Jahr, dass das Hotel Bekanntschaft mit den Iren gemacht hätte. „Im vergangenen Jahr war schon eine Gruppe hier, aber da konnten wir gar nicht einordnen, was da eigentlich los ist.“ Laut Bertram stünde bei den Besuchen der Feiertag Mariä Himmelfahrt im Fokus.

Tatsächlich ist der Feiertag wichtig in der Tradition der irischen Nomaden – in der Regel sind sie nämlich streng katholisch. Anders als oft angenommen sind sie ethisch nicht mit den Sinti und Roma verwand. Jedoch erfährt die Gruppe, wie Sinti und Roma, Diskriminierung und Rassismus, wie Studien, etwa vom Traveller Counselling Service, zeigen.

Zudem ist die Lebenserwartung sowie die generellen gesundheitlichen Zustände oft kürzer, beziehungsweise schlechter, als in der durchschnittlichen Gesellschaft in Irland, ebenfalls etwa vom Treveller Counselling Service erarbeitet. Gleiches gilt laut den Veröffentlichungen der Organisation für die mentale Gesundheit.

Wer sind Irish Travellers?

Irish Travellers ist eine Bezeichnung für Menschen aus Irland, die ein Nomadenleben führen. Die Eigenbezeichnung lautet Pavee oder Minceir.

Ihre Bewegung entstand vor allem auf Grund von großer Armut in Irland, die sie auf die Straße zwang.

Die Präsenz der Irish Travellers lässt sich bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen, wobei sie Anfang des 19. Jahrhunderts nach Großbritannien einwanderten.

Die Gemeinschaft der irischen Travellers wird gemäß dem Race Relations Act von 1976 (geändert 2000), dem Human Rights Act von 1998 und dem Equality Act von 2010 als ethnische Minderheit eingestuft.

Wie viele Irish Traveller es gibt, lässt sich nicht genau sagen. Offizielle Zahlen aus Irland und Großbritannien schwanken zwischen 29000 und 40000 Personen. Was etwa 0,6 bis 0,7 Prozent der Bevölkerung ausmachen würde. (Quellen: Central Statistics Office, The Traveller Movement, History Ireland)

Seit 2017 gelten die Irish Travellers als einzige indigene Gemeinschaft in Irland. Als ethnische Minderheit wurden sie bereits vorher anerkannt.