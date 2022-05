Jecken aus Gutenswegen und Mesebergstarten die fünfte Jahreszeit

Traditionell beginnt am Donnerstag, dem 11.11. um 11.11 Uhr, landesweit die „fünfte Jahreszeit“. Auch die beiden Karnevalsvereine in der Niederen Börde starten durch.

Gutenswegen - Wie der „Gauseberger Karnevalsverein Rot Weiß“ auf Volksstimme-Nachfrage mitteilt, starten die Jecken aus Gutenswegen am kommenden Sonnabend in ihre närrische Saison. So wird es am 13. November ab 18 Uhr einen Fackelumzug geben. Der Tross wird angeführt von der Schalmeienkapelle Groß Ammensleben und startet auf dem Gauseberg, um dann zum Vereinshaus in der Teerstraße zu ziehen.