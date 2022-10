Jersleber See: 40.000 Badegäste, aber weiter rote Zahlen

Am Jersleber See geht es wieder aufwärts. Die Gästezahlen haben in der vergangenen Badesaison wieder den Stand wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie erreicht. Doch es bleibt noch viel zu tun.

Insgesamt 40000 Badegäste haben in der ageblaufen Saison das Sranbad am Jersleber See besucht. 4220 Menschen nutzten die neue schwimmende Wassersportlandschaft.

Jersleber See - Die Sommersaison am Jersleber See ist beendet. Während der Betrieb des Strandbades bereits am 15. September in den Winterschlaf geschickt wurde, ist seit dem 15. Oktober nun auch für Camper vorerst Schluss. Zum Saisonabschluss hat Patrick Säuberlich ein positives Fazit gezogen. „Das Wetter war auf unserer Seite. Wir konnten 40.000 Badegäste zählen. Das ist im Vergleich zu 2019 ein Plus von 15 Prozent“, wird der Leiter des Naherholungszentrums im aktuellen Amtsblatt der Gemeinde Barleben, dem „Mittellandkurier“, zitiert. Die Jahre 2020 und 2021 waren bedingt durch die Corona-Pandemie mit deutlich weniger Besuchern nicht repräsentativ gewesen.