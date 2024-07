Das Ausschreibungsverfahren für eine Verpachtung des Naherholungszentrums nähert sich der Zielgerade. Wie geht es mit dem Jersleber See weiter? Was jetzt wichtig ist.

Jersleber See - Die Sommersaison am Jersleber See läuft gerade auf vollen Touren. Die Plätze auf dem Zeltplatz sind nahezu voll belegt. Dauercamper sind dabei, ihre kleinen Rasenflächen zu mähen oder Stauden zu gießen. Am Imbiss „Seeblick“ riecht es nach Bratwurst. Doch hinter verschlossenen Türen wird hart an der Zukunft des Naherholungszentrums gearbeitet.