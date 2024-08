Die Übernachtungsmöglichkeiten am Jersleber See sollen auf Hauboote erweitert werden.

Jersleber See - Der Jersleber See könnte sich tatsächlich in den kommenden zwei bis drei Jahren zu einem Juwel im Großraum Magdeburg entwickeln. Das mehrstufige europaweite Bieterverfahren ist beendet. Ein Angebot hat es nun in die Endrunde geschafft und die Mitglieder des Auswahlgremiums – bestehend aus Kommunalpolitikern der Gemeinden Barleben und Niedere Börde – mit einem offenbar stimmigen Konzept überzeugt.