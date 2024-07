Das Asterix-und-Obelix-Graffito des Jugendclubs begeistert in Wolmirstedt nicht nur Gastro-Inhaber Guido Schulze, sondern auch Shop-Imbiss-Gast Benedikt Sachse aus Wedringen.

Wolmirstedt. - Immer wieder sind sie verschrien und verhasst: Die Schmierereien an den Stromkästen, Hauswänden und Spielplatzgeräten in Wolmirstedt. Um dem etwas entgegenzusetzen, hatte der Jugendclub im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken ein Graffitiprojekt gestartet. Mit einem überraschenden Erfolg und nun großer Nachfrage.