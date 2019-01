Die Kugelblitze aus Magdeburg stellen ihr neues Programm in Colbitz vor. Zu dem Kabarettabend lädt der Lions Club Ohrekreis.

Colbitz l Seit vielen Jahren lädt der Lions Club Ohrekreis alljährlich zu einem Kabarettabend ein. Im Bürgerhaus in Wellen feierten unter anderem die Hengstmann-Brüder große Erfolge. Seit 2015 finden die Benefizveranstaltungen im Volkshaus in Colbitz statt. Bereits zum vierten Mal sind die Kugelblitze aus Magdeburg zu Gast. Am Freitag, 8. Februar 2019, stehen sie ab 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, mit ihrem neuen Programm „Heim es reicht!“, einem musikalisch-satirischem Programm nicht nur über Heim und Herd, auf der Bühne.

Beim letzten Mal feierte das Kabarettisten-Duo Sabine Münz und Ernst-Ulrich Kreschel in Colbitz mit vielen Kabarettfreunden das 40-jährige Bestehen der Kugelblitze mit dem Programm „Ohne Torte“. „Wir können mittlerweile auf Stammbesucher zählen und hoffen auch diesmal auf volles Haus“, so Lionsmitglied Jörg Biastoch, der für die Organisation verantwortlich ist. Er verspricht, dass die Besucher wieder ein politisches Gemetzel der besonderen Art erleben können. Die Programmankündigung ist jedenfalls vielversprechend: „Daheim ist es am schönsten und so gemütlich, meistens jedenfalls. Aber so langsam reicht es vielen Bürgern! Das sind dann die Reichsbürger. Andere haben die Nase voll und wählen die AfD und sind dann Faschisten. Die AfD ist gegen eine militärische Beteiligung Deutschlands im Syrienkrieg und die FDP ist dafür. Was würde nur der Führer dazu sagen?“. Angekündigt wird von den Kugelblitzen eine populistische Schweigeminute und ein „Transitzentrum“, um die Umwelt, die Merkel, den Juncker, um alle doch noch zu retten. Zu erwarten ist also erneut eine Mischung aus feinsinnigem Kabarett, gewürzt mit einer kräftigen Prise Klamauk. Auf jeden Fall hagelt es jede Menge Spitzen gegen die Politik der Bundesregierung.

Der Erlös des Kabarettabends geht wie immer in die Spendenkasse des Lions Clubs, aus der alljährlich viele für die Allgemeinheit wichtige Projekte von Vereinen oder Einrichtungen gefördert werden. Im Vorjahr gingen zwei Spenden nach Colbitz. Die Lions finanzierten ein Präparat für die Ausstellung Vogel des Jahres im Museumshof und unterstützten die Freiwillige Feuerwehr des Ortes bei der Sanierung ihres Vereinsheimes mit 400 Euro. Karten für das Kabarett gibt es ab 21. Januar im Büro der Humanas GmbH in Lindhorst, Zu den Lehmkuhlen 7, Telefon: 039207/84 88 80, täglich von 9 bis 17 Uhr. Restkarten gibt es an der Abendkasse im Volkshaus in Colbitz.