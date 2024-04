Aus sentimentalen Gründen Nach Aus beim Börde Käse: Schwäbisches Unternehmen will „Börde Speck“ produzieren

Der Traditionskäse aus der Börde ist gerettet. Ein Unternehmen aus Baden-Württemberg hat die Rechte an der Marke gekauft. Dann ist er wieder in den Regalen zu finden und das wird neu am Rauchprodukt.