Kameraden löschen Brand in Gartenanlage in Klein Ammensleben in der Niederen Börde

Klein Ammensleben

Ein Laubenbrand in Klein Ammensleben in der Niederen Börde nördlich von Magdeburg hat am Sonntagmittag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Um 12.23 Uhr schrillten die Sirenen in dem Dorf und den umliegenden Ortschaften. Nur wenige Minuten später rückten insgesamt neun Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Klein Ammensleben, Groß Ammensleben und Dahlenwarsleben an.

Über 20 Kameraden im Einsatz

Laut dem Pächter der Scholle hatte sich zunächst ein Komposthaufen auf dem Gartengrundstück entzündet. Nur wenig später griff das Feuer auf die Laube über. Die Flammen waren teils vier Meter hoch. Nach dem Ablöschen züngelten weitere Flammen aus dem Dachgebälk. Neben noch mehr Löschwasser kam auch Spezialwerkzeug zum Einsatz, um die Holzkonstruktion zu öffnen und so den Brandherd bekämpfen zu können. Insgesamt waren über 20 Kameraden im Einsatz, verletzt wurde niemand.