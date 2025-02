Am Freitag ist Valentinstag. Zu diesem Anlass gibt es auch in Barleben und der Niederen Börde gastronomische Angebote. Damit wollen die Restaurants am Tag der Verliebten locken und hier kann noch reserviert werden.

Barleben/Groß Ammensleben. - Dass Liebe bekanntlich durch den Magen geht, wissen auch die Gastronomen in Barleben und der Niederen Börde. Nicht zuletzt gilt das am Tag der Verliebten. Am Freitag, 14. Februar, ist wieder Valentinstag. So manches Restaurant hat sich dazu auch etwas Besonderes einfallen lassen.