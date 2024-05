Radweg in der Börde

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Es geht um zwei Kilometer. So lang soll der Radweg sein, der Farsleben und Mose verbindet. Dafür müssen weder Brücken gebaut noch Felsen gesprengt werden. Dürfte also zu bauen sein. Denken jedenfalls die Bürger in Mose und Farsleben und strampeln für diesen Radweg. Und kommen nicht von der Stelle.