Kaninchenzüchter zeigen in Angern ihre Tiere

Angern - Über 400 Tiere konnten am Wochenende in der Sporthalle in Angern betrachtet werden. Der Rassegeflügel- und Kaninchenverein Angern hatte zur inzwischen 30. Heide-Elbeland-Schau geladen. Zur Eröffnung war auch Landrat Martin Stichnoth nach Angern gekommen. „Wer sich in seiner Freizeit intensiv mit Tieren beschäftigt, findet darin Muße und Freude“, so der Landrat in seinem Grußwort. Vielen Menschen falle es somit leicht, mit den alltäglichen, meist beruflichen Belastungen fertig zu werden. Gäbe es diesen Enthusiasmus der Züchter nicht, wären so manche alte Rassen längst ausgestorben.