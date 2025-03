Ebendorf - In der Causa um den Mühlenhof in Ebendorf haben die Mitglieder des Barleber Gemeinderates eine finale Entscheidung getroffen. Zwar erhält der Kultur- und Geschichtsverein als Betreiber des historischen Gebäudeensembles für die Sanierung und die die Sicherung des nördlichen Scheunengebäudes Fördermittel in Höhe von 71.000 Euro aus dem gemeindlichen Topf der Investitionsförderung für Vereine. Doch muss der Verein einen „Leader“-Fördermittelantrag stellen. So geht es nun weiter...

