Gutenswegen - Im Triftgraben auf dem Gebiet der Niederen Börde leben keine Fische. Das haben Mitarbeiter des Instituts für Gewässerökologie und Fischereibiologie Jena während einer Untersuchung festgestellt. Wie die Gemeindeverwaltung in Groß Ammensleben mitteilte, sind auf dem zu untersuchenden Teilstück am Ortsausgang von Gutenswegen keine Arten ausfindig gemacht worden.