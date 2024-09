Morgens ist die Magdeburger Straße in Elbeu vielbefahren. Oft ist ein Überqueren nur schwer möglich, sagt ein besorgter Vater. So stehen die Chancen für einen Überweg

Fehlende Querung in Elbeu

Wolmirstedt. - Gerade ist die Magdeburger Straße in Elbeu neu asphaltiert worden. Was noch fehlt sind die Fahrbahnmarkierungen. Diese sollen in den kommenden Wochen aufgebracht werden, sobald die Straße eingefahren wurde. Da hegt sich die Hoffnung auf einen Zebrastreifen bei einem besorgten Vater. Gibt es eine Chance?