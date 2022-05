Kinder aus Mahlwinkel sind zu Waldfüchsen ernannt worden

Aktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald mit knapp 30 Kindern in der Gemeinde Angern angelaufen

Mahlwinkel - Welche Tiere leben im Wald? Wie können Baumarten unterschieden werden? Wie heißt dieser Pilz? All dies werden die ältesten Kinder in der Kindertagesstätte Mahlwinkel in den nächsten Monaten lernen. Seit gestern streichen sie als offiziell ernannte Waldfüchse durch den Forst und lernen die Natur kennen.