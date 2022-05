Kita „Heidewichtel“ plant Faschingsumzug durch Neuenhofe

Neuenhofe - Voller Vorfreude schauen Erzieherinnen und Kita-Kinder in Neuenhofe auf die kommende Woche: Am Donnerstag, 24. Februar, wollen die „Heidewichtel“ mit einer zünftigen Faschingsfeier in die Karnevalszeit starten. „Wieviel Spaß die Kinder am Verkleiden haben, wollen wir der ganzen Ortschaft zeigen“, sagt Gabriele Strauch, Leiterin der Kindertagesstätte in Neuenhofe.