Wolmirstedt. - Der neue Stadtrat wird sich am Dienstag, 6. August, konstituieren. Dieser Termin wurde nach einigem Hin und Her festgelegt. Damit hat Wolmirstedt eine Frist überschritten, denn nach der Wahl am 9. Juni sollten sich alle Gremien spätestens am 31. Juli konstituiert haben. Doch die Sommerferien und damit die Urlaubszeit dauern bis 3. August an, deshalb wurde der 6. August festgelegt. Konsequenzen habe das nicht, heißt es von der Kommunalaufsicht des Landkreises Börde.

