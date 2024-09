Am Freitag soll erneut das von der AWG Wolmirstedt organisierte Fest der Nachbarn stattfinden. Highlight ist der Auftritt der Partyband „Tänzchentee“.

Kostenlose Open-Air Party in Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Nachbarschaft wird vor allem in Dörfern und Kleinstädten groß geschrieben. Auch in Wolmirstedt ist das nicht anders. Eine besondere Möglichkeit, sich mit Freunden und Nachbarn zu treffen, ist das Fest der Nachbarn, das wieder von der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft (AWG) Wolmirstedt veranstaltet wird. Das hat in der Ohre-stadt bereits Tradition.

Auch in diesem Jahr lässt die AWG wieder den Zentralen Platz rocken. Die Partyband „Tänzchentee“ wird am Freitag, 20. September, auf der Bühne stehen und ab 19 Uhr für gute Stimmung unter freiem Himmel sorgen.

Bereits im vergangenen Jahr heizte die Partyband den Besuchern ein. „Eine Zugabe für das Fest der Nachbarn 2024 nach einem solch schönen Abend im letzten Jahr ist schwer zu toppen, außer, man macht es gleich nochmal“, sagte sich AWG-Wolmirstedt-Vorstand Steffen Mairose. Daher verpflichtete er die Band und alles drumherum gleich wieder. Denn wer sie kenne, wisse, „es wird wieder ein überraschender und begeisternder Abend mit Partystimmung.“ Die Kult-Rock-Pop-Jungs geben dazu Hits aus den 70er, 80er, 90er Jahren und aktuelle Charthits zum Mitsingen und Mittanzen zum Besten.

Ebenso werden die kleinen Tanzmäuse des OK Live Ensembles die Großen in den Gesangspausen mit ihren akrobatischen Einlagen unterhalten. Auch eine Tombola, Buden mit Getränken und Gegrilltem, bei Bedarf Glühwein, soll es geben. Eingeladen sind aber nicht nur die Wolmirstedter Bewohner, auch aus den Nachbarorten sind Gäste willkommen. Der Eintritt ist frei.