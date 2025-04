Oben nisten Krähen - unten parken Autos - keine Chance gegen Krähen und Rabenvögel in der Börde Krähenalarm: Schwarze Vögel erobern Wolmirstedter Wohngebiet

In der „Straße der Deutschen Einheit“ ist ganz schön was los. In den Baumkronen siedelt sich eine Kolonie Saatkrähen an. Anwohner müssen sich auf große Familien einstellen.