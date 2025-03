Autofahrer zwischen Jersleben und Meitzendorf müssen eine Umleitung durch ein Wohngebiet nehmen. Was gebaut wird und weshalb am Ende mehr Sicherheit herausspringt.

Meitzendorf - Autofahrer in den Gemeinden Barleben und Niedere Börde müssen sich auf Umwege einstellen. Ab Montag, 17. März, wird die Kreisstraße 1167 zwischen Jersleben und Meitzendorf für den Autoverkehr gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. So will Barleben nahe des Meitzendorfer Friedhofs zwei Bushaltestellen errichten sowie für ein sicheres Umfeld für Fahrgäste und Radfahrer sorgen. Was das bedeutet.