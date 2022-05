Land für 6 Cent: Kleingarten in Wolmirstedt Last oder Luxus?

Die Preise für Grund und Boden schießen durch die Decke, geradezu paradiesisch erscheinen dagegen die Pachtpreise für Kleingärten in Wolmirstedt. Doch wer sich einen Kleingarten nimmt, muss jede Menge Regeln beachten. Der Streit um eine Heckenhöhe kann schnell existenziell für die gesamte Anlage werden.

Erik Seibecke traute seinen Augen kaum, als er in seinen Kleingarten kam: Die Hecke war ohne sein Wissen um einen halben Meter auf Initiative des Vereinsvorsitzenden gekürzt worden. Welche Befugnisse haben Kleingärtner, Kleingartenvereine und was ist der Preis für den niedrigen Pachtzins?

Wolmirstedt - Die Liebe zum Kleingarten ist in Wolmirstedt ungebrochen, nur wenige der 803 Parzellen in 18 Vereinen stehen leer. Womöglich spielt der niedrige Pachtzins eine Rolle, aber den gibt es nicht zum Nulltarif. Streit um eine Heckenhöhe kann schnell eine ganze Gartensparte in Bedrängnis bringen.