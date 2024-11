Am Freitag lädt die Bibliothek zu einer spannenden Autoren-Lesung ein. Noch gibt es Karten.

Am 8. November gibt es in der Bibliothek Wolmirstedt eine Autoren-Lesung. Mitarbeiterin Leni Steinwerth zeigt, um welches Buch es geht.

Wolmirstedt. - Das Wetter wird trüber, die Tage kürzer – was gibt es da schöneres, als sich mit einem Buch auf das Sofa zu kuscheln? Für Fans von Geheimnissen, Rätseln und einer spannenden Handlungen gibt es jetzt einen Vorgeschmack auf eine neue Detektivgeschichte.

Dazu lädt die Stadtbibliothek Wolmirstedt am Freitag, 8. November, zu einer Lesung ein. Autorin Patricia Dietrich stellt dort um 18 Uhr ihr neues Buch „Die Überführung – Marlenes neuer Auftrag“ vor.

„Dietrich ist gebürtige Schönebeckerin und schrieb schon als Kind kleine Geschichten, veröffentlichte ihren ersten Roman aber erst, als sie in den Ruhestand ging“, erklärt Bibliotheksmitarbeiterin Jeannine Löffler. Nun präsentiert sie ihren zweiten Roman in Wolmirstedt und möchte dort gemeinsam mit dem Publikum in Romanheldin Marlenes Gedankenwelt eintauchen.

Beide Bücher der Autorin können in der Bibliothek geliehen werden. Die Lesung kostet 5 Euro Eintritt, um eine Voranmeldung in der Bibliothek wird zu den Öffnungszeiten unter der Rufnummer 039201/21335 oder vor Ort in der Schlossdomäne 1 gebeten.