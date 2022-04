Letztes Corona-Testzentrum in Wolmirstedt schließt

Wolmirstedt - Das letzte Corona-Testzentrum in Wolmirstedt schließt am Sonnabend, 2. Oktober, 18 Uhr endgültig seine Pforten. Mike Steffens und seine Mitstreiter werden die Zelte neben dem E-Center im Lindenpark abbrechen. Damit gibt es für Bürger in Wolmirstedt keine Möglichkeit mehr, sich auf schnellem Wege auf das Corona-Virus testen zu lassen. Die Testzentren beim Deutschen Roten Kreuz und in der Rathaus-Apotheke hatten ihren Betrieb schon vor längerer Zeit eingestellt.