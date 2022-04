Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben erneut um ein Jahr verschoben

Das Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben konnte in diesem Jahr wieder nicht stattfinden. Trotzdem trafen sich die Männer und Frauen um sich dafür fit zu halten.

Klein Ammensleben - Am Samstag, 2. Oktober 2021, fand zum zweiten Mal in Folge das traditionelle Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben in einer abgespeckten Variante statt. Da die Einschränkungsverordnung weiterhin kein richtiges Rennen zuließen, trainierten die rund 100 Teilnehmer erneut für den Wettkampf im nächsten Jahr bei sehr guter Livemusik der Magdeburger Combo „Die Fabelhaften Buckau Boys“ an der Kirche sowie im Park.