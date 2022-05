Neues Projekt Loitscher Schreibstube hilft bei Schulaufgaben

Schüler grübeln über knifflige Aufgaben, machen sich Gedanken über die Gestaltung von Deckblättern oder kommen mit ihrem Referat nicht weiter. In diesen Fällen kann ein neues Projekt der Kinder- und Jugendkoordinatorin helfen. In der Werk- und Kulturscheune in Loitsche wird in der „Schreibstube“ motiviert, inspiriert und Talente gefördert.