Luise Großmann aus Wolmirstedt geht den Weg vom Leistungssport zum Filmset

„Wolmirstedter in der Welt“ - in dieser Serie stellen wir Menschen vor, die ihre Wurzeln in der Ohrestadt haben und ausgezogen sind, um ihr Glück zu finden. Die einstige Stabhochspringerin Luise Großmann bahnt sich nun den Weg in die Filmwelt.

Die Hauptrolle im Film ?Leberhaken? spielt Luise Großmann, Partner ist Hardy Daniel Krüger. Die Wolmirstedterin stärkte ihre sportlichen Wurzeln zunächst in Wolmirstedt, genießt jetzt das quirlige Leben in Berlin. Der Film hat am 15. September Premiere.

Wolmirstedt - Startet das 28. Internationale Filmfest am 15. September in Oldenburg, spielt eine Wolmirstedterin die Hauptrolle im Eröffnungsfilm. Die Geschichte trägt den Titel „Leberhaken“, dafür hat sich Luise Großmann zusammen mit Hardy Krüger junior in einen Boxkeller gewagt. In einer Art Kammerspiel entwickelt sich eine herausfordernde Beziehung zwischen einem ehemaligen Schwergewichtsboxer und einer energiegeladenen jungen Frau, die ihr Boxtalent beweisen will.