Feuerwehr-Einsatz in Stiege Nächtlicher Feuer-Schock im Oberharz: Polizei vermutet Brandstiftung in Wohnhaus

Mitten in der Nacht rückt die Feuerwehr mit Drehleiter und Atemschutztrupps in Stiege an: In einem Wohnhaus des Oberharz-Ortsteils ist ein Brand ausgebrochen. Bei dem Einsatz verletzt sich ein Kamerad.