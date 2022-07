Meitzendorfer Kita ist wieder offen

Meitzendorf - Zwar wurde am Kindertag am 1. Juni schon einmal eine Zeremonie zur Wiedereröffnung der Kindereinrichtung gefeiert, doch wegen der Corona-Pandemie nur in kleinem Kreise. So hatten die Mädchen und Jungen im Beisein von Bürgermeister Frank Nase (CDU) das neue Abenteuerland - zwei große Räume mit Forscherlabor, Kreativbereich und Musikecke - erobern dürfen, aber eben nur mit wenigen Gästen.