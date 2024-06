Schreckliches Ende einer EM-Party: Die Messerattacke eines Afghanen am Freitagabend beschäftigt die Bürger. Auf dem Stadtfest wird die Polizeipräsenz erhöht. Das sind die Hintergründe.

Messerattacke in Wolmirstedt: Das ist darüber bekannt

Wolmirstedt - Ein Satz dominiert das Stadtfest in Wolmirstedt. „Was ist bloß bei uns los?“ Die Messerattacke am Freitagabend im Genossenschaftsweg, der erschossene Täter, der zuvor einen afghanischen Landsmann getötet hatte, beschäftigt die Wolmirstedter stark. Was war passiert?