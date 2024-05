Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Einkehren zum Herrentag - da gibt es in der Region Wolmirstedt viele Gelegenheiten. Zu den größten Herrentagsanbietern gehören Webers Hof in Farsleben, die Lindhorster Mühle und das Bürgerhaus in Ramstedt. Doch auch die Brauerei Eckart, das Wolmirstedter Bürgerhaus und die Töpferei in Colbitz lockten unzählge Besucher.