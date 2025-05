Wolmirstedt/Osterburg. - Die Seniorensportgruppe des SV Kali ist mit einem Durchschnittsalter von 77 Jahren sportlich noch aktiver als so mancher junge Erwachsene. Unter der Leitung von Christine Seidel wird in Wolmirstedt wöchentlich trainiert. Dafür wurden die Männer und Frauen jetzt belohnt – mit noch mehr Sport.

Denn über ein Gewinnspiel des Landessportbundes, von dem Christine Seidel in der Volksstimme las, haben die Senioren ein ganzes Sportwochenende gewonnen. „Wir haben angegeben, was wir alles so machen und ein paar Tage später kriegte ich ein EMail, dass unsere Gruppe ausgewählt wurde“, berichtet die ehemalige Sportlehrerin.

Die 20 Personen im Alter von 70 bis 85 Jahren haben gebowlt, getanzt, Tassen gestaltet und sich im Wasser fit gehalten. „Aquafitness ist etwas, das können auch diejenigen machen, die körperlich nicht mehr so können“, sagt Seidel. „Wir haben auch wie üblich in der Turnhalle trainiert, es gab viel Gymnastik, aber auch Tischtennnis“, sagt Seidel. Eine Besonderheit sei der Erlebnistanz gewesen. Sich die Tanzschritte zu merken sowie die Dreh- und Armbewegungen seien vor allem für die Koordination gut. „Und es hat unheimlich Spaß gemacht. Es gibt so viele schöne Sportarten, die auch im Alter noch möglich sind“, sagt die Expertin.

Und auch der Spielspaß durfte nicht fehlen. „Gesellschaftsspiele haben wir auch gemacht. Und die halten auch noch geistig fit.“