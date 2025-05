Stöbern, Trödeln und Schätze in der Börde Mit Fotos: Da wird das ganze Dorf zum Flohmarkt

Derzeit wachsen in der Niederen Börde Flohmärkte wie Pilze aus dem Boden, der Besucher-Andrang ist riesig. Denn wie in Dahlenwarsleben bieten die Dörfer ein ganz besonderes Erfolgskonzept - und locken damit auch Schnäppchenjäger an.