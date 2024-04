Verein organisiert großes Event Mit Fotos: Darum ist die Modenschau in Meitzendorf besonders beliebt

Immer wieder lassen sich die Meitzendorfer vom Kultur- und Sportverein Neues einfallen. Am Wochenende hat eine Modenschau für Unterhaltung gesorgt. Was den Verein so besonders macht und welche Trends im Frühling anstehen.