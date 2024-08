In Barleben ist der Breiteweg an einer Stelle aktuell nur einseitig befahrbar. Das ist der Grund und dann sollen die Arbeiten beendet sein.

Monatelange Arbeiten: Baustelle in Barleben sorgt für Verkehrsbehinderungen

Stau in der Börde

Aktuell schränkt eine Baustelle in Barleben den Verkehr ein.

Barleben. - Die Hauptbaustellenzeit ist zwar traditionell in den Ferien, in Barleben wird aber auch danach noch weitergegraben. Grund ist eine Wanderbaustelle im Breiteweg in Höhe des Kindergartens. Die Arbeiten sollen länger dauern.