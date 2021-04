Wolmirstedt.

vs

Im Zeitraum vom 29. April bis 30. April 2021 drangen bisher unbekannte Personen in einen Kellerraum in der Straße der Einheit ein und entwendeten zwei Fahrräder. Nach Angaben der Polizei wurden hierbei zwei Mountainbikes in den Größen 26 Zoll und 27 Zoll entwendet.

Der Kellerraum war mit einem Schloss gesichert, welches die Täter aufbrachen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03904/4780 entgegen.